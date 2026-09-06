WENEN (ANP/DPA) - Oliekartel OPEC+ gaat zijn productiedoelstellingen volgende maand niet verder verhogen. Een kerngroep van zeven leden, waaronder Saudi-Arabië en Rusland, heeft zondag na een onlinebijeenkomst bekendgemaakt dat de huidige quota gehandhaafd blijven.

In voorgaande vergaderingen hadden de landen hun doelen nog verhoogd om een eerdere verlaging uit 2023 ongedaan te maken. De productie bleef de laatste tijd echter achter bij de afgesproken hoeveelheden als gevolg van de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz, waarlangs normaal veel olie wordt verscheept.

De OPEC+ ontstond in 2016 toen de OPEC een samenwerking aanging met een groep andere olieproducenten, waaronder Rusland. Samen proberen ze het olieaanbod in de wereld te reguleren en de olieprijzen te beïnvloeden. De laatste tijd bewegen de olieprijzen echter vooral op ontwikkelingen in de Iranoorlog. Tanken in Nederland is afgelopen tijd ook flink duurder geworden. De adviesprijs voor benzine staat op een record van boven de 2,71 euro per liter.

Einde oorlog

"Voorlopig verplaatst OPEC+ vaten op papier in plaats van op de fysieke markt", merkt een kenner van de firma Rystad Energy op tegenover persbureau Bloomberg. Maar als er binnenkort een einde zou komen aan de Iranoorlog, kan het beeld op de oliemarkt volgens hem compleet omslaan. Dan zouden de olieprijzen zomaar flink kunnen gaan dalen.

Het oliekartel is eerder dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten ook een belangrijk lid kwijtgeraakt. Dat land wilde zijn olieproductie graag extra opvoeren en besloot een eigen weg in te slaan. Onlangs waren er berichten dat ook Venezuela overweegt uit de OPEC te stappen. Met Amerikaanse hulp wil het land zijn olieproductie flink opvoeren en dat kan mogelijk niet als de Venezolanen zich aan OPEC-quota moeten houden.