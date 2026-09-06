ZÜRICH (ANP) - Gianni Infantino neemt volgend jaar maart zoals eerder aangekondigd deel aan de verkiezingen voor een voorzitter van de FIFA. De huidige preses van de wereldvoetbalbond staat zwaar onder druk na het afblazen van zijn plannen om aandelen van het WK te verkopen aan particuliere investeerders.

Infantino was de afgelopen dagen te gast bij het WK voetbal voor vrouwen onder 20 in het Poolse Katowice. Hij ontweek daar vragen over zijn toekomst en functioneren. De FIFA besloot zondag een verklaring naar buiten te brengen.

"De FIFA-voorzitter heeft in april aangekondigd dat hij zich in 2027 opnieuw verkiesbaar zal stellen. Natuurlijk is er niets veranderd. De heer Infantino zal zich opnieuw verkiesbaar stellen."

Motie van wantrouwen

De UEFA bereidt een strafrechtelijke procedure voor tegen de 56-jarige Infantino, die de FIFA sinds 2016 leidt. Aanleiding hiervoor is zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De Europese voetbalbond haalde eerder in een open brief samen met de voetbalbonden van Azië (AFC) en Noord- en Midden-Amerika (CONCACAF) hard uit naar Infantino. Veel individuele aangesloten bonden, waaronder de KNVB, zegden ook al het vertrouwen in de voorzitter op.

De drie voetbalfederaties zouden overwegen een motie van wantrouwen tegen Infantino in te dienen. Daarvoor is een buitengewone zitting nodig van het FIFA-congres en de steun van 43 van de 211 bonden. De UEFA heeft 55 leden. Er is nog altijd geen tegenkandidaat voor Infantino. Die kan zich tot 18 november melden. Infantino heeft steeds aangekondigd voor een herverkiezing te gaan tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in het Marokkaanse Rabat.