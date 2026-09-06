GRONINGEN (ANP) - FC Groningen en FC Twente hebben zondag met 2-2 gelijkgespeeld in de Eredivisie. In een vermakelijk duel vielen alle doelpunten in de eerste helft. Na vijf wedstrijden staat Groningen negende met 7 punten, Twente staat gedeeld vijfde met 7 punten uit vier wedstrijden.

In de 6e minuut schoot Wout Weghorst voorlangs, waarna Groningen-doelman Etienne Vaessen de bal bij de uittrap verspeelde. Marko Pjaca kon eenvoudig scoren. Younes Taha kon de score verdubbelen, maar één op één met Vaessen ging zijn stift naast. In de omschakeling schoot Thom van Bergen de Groningers op gelijke hoogte.

In de 29e minuut zette Tycho Land de thuisploeg op voorsprong. Hij speelde zichzelf vrij en zag zijn schot van richting veranderd worden. Twente kwam via Weghorst weer langszij. De spits tikte een voorzet vanaf links behendig binnen met de buitenkant van zijn voet.

In de tweede helft ging het tempo iets omlaag, maakten beide ploegen minder fouten en werd er ondanks meerdere kansen niet meer gescoord.