LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn maandag gedaald, nadat de hoogste leider van Iran de regering toestemming heeft gegeven om gesprekken te voeren die een einde kunnen maken aan het conflict in het Midden-Oosten. Eerder zou de Amerikaanse president Donald Trump ook al hebben gezegd ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran.

Een vat ruwe Brentolie daalde maandag kort na de Iraanse mededeling ongeveer 6 procent tot rond de 106 dollar per vat. Ook de prijs van Amerikaanse olie is maandagmiddag ruim 6 procent lager en staat nu op iets meer dan 97 dollar per vat.

Sinds de onrust in het Midden-Oosten is de prijs van olie gestegen. Dat komt met name doordat de partijen geen overeenstemming weten te bereiken over de voorwaarden voor volledige heropening van de Straat van Hormuz, waar voor de oorlog 20 procent van de wereldwijde oliehandel doorheen ging. De piek van Brent van dit jaar staat op meer dan 126 dollar, eind april, maar begin dit jaar, voor de oorlog, kostte een vat Brentolie rond de 60 dollar.