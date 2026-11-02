De documentaireserie over de spraakmakende diamantroof op Schiphol in 2005 is vanaf half november te zien bij Videoland. Dat heeft de streamingdienst maandag gemeld. In de vierdelige serie vertelt Errol H.V., een van de breinen achter de overval, uitgebreid zijn verhaal.

De diamantroof op Schiphol vond plaats in februari 2005. Daarbij werd voor bijna 73 miljoen dollar aan diamanten en sieraden buitgemaakt.

Het was eerder al bekend dat H.V. voor zijn arrestatie heeft meegewerkt aan een documentaire. In De Schiphol Diamantroof wordt de overval tot leven gebracht aan de hand van getuigenissen, betrokken rechercheurs, gespeelde reconstructies en filmische AI-beelden.

De serie is vanaf 16 november te streamen via Videoland. De eerste aflevering wordt ook op 21 november uitgezonden bij RTL 4.