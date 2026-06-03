Ingrid Alexandra op weg naar Noorwegen

De Noorse prinses Ingrid Alexandra is volgens Australische media weer op weg naar huis. De prinses werd volgens 9News gezien op de luchthaven van Sydney.

Kroonprins Haakon had eerder al gezegd dat de prinses snel naar Noorwegen zou komen om bij haar zieke moeder te zijn. De afgelopen tijd is de gezondheidstoestand van kroonprinses Mette-Marit verslechterd. Om die reden heeft de kroonprins zijn huidige bezoek aan Japan ingekort.

De 22-jarige Ingrid Alexandra studeert momenteel internationale betrekkingen aan de University of Sydney. Onlangs werd bekend dat een Australische man die haar een brief heeft gestuurd een contactverbod heeft gekregen. Volgens The Sydney Morning Herald is de man gearresteerd na een aanvaring met een fotograaf.