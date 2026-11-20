AMSTERDAM (ANP) - Bierbrouwer Heineken heeft een overeenkomst bereikt om driehonderd pubs over te nemen van Stonegate, de grootste Britse pubketen. Dat meldt de Britse krant The Times. De deal, die nog niet officieel is bevestigd door beide bedrijven, zal volgens de krant naar verwachting komende maandag al worden afgerond.

The Times meldde in september al dat Heineken 300 miljoen pond (350 miljoen euro) zou willen betalen om de driehonderd pubs te redden. Stonegate probeert duizend toplocaties te verkopen om zijn schuldenlast van 3 miljard pond te verlagen. Na de verkoop houdt het bedrijf ongeveer 4000 pubs over.

Heineken exploiteert in Groot-Brittannië ongeveer 2350 pubs onder de vlag van Star Pubs & Bars en brouwt er biermerken zoals Birra Moretti, Amstel en Cruzcampo. Met de toevoeging van driehonderd pubs groeit het aantal Britse pubs van Heineken naar ongeveer 2650 vestigingen. De bierbrouwer zou daarmee het Britse pub- en brouwerijbedrijf Greene King inhalen als de op een na grootste pubketen van het Verenigd Koninkrijk.