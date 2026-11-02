Koning Abdullah van Jordanië heeft maandag tijdens de opening van het nieuwe parlementaire jaar een moment stilte gevraagd voor de slachtoffers van een recente aanslag in het dorp Hammoud. Ook sprak de Jordaanse vorst zich fel uit tegen terroristen. "Zij hebben geen plaats in onze grote Jordaanse familie. Zij hebben die verraden", aldus Abdullah.

Het staatshoofd prees de manier waarop zijn land en het leger na de dodelijke aanslag hebben gehandeld. "Jordanië heeft standgehouden en zal voor altijd standvastig blijven tegen degenen die de veiligheid van het land trachten te bedreigen of de soevereiniteit ervan trachten te ondermijnen." Ook sprak de koning lovende woorden over de rol van het Jordaanse volk. "De kracht van Jordanië ligt in zijn volk: hoe zwaarder de beproevingen, des te groter hun eenheid, inzicht en wijsheid."

Onder anderen koningin Rania en kroonprins Hussein waren maandag aanwezig tijdens de plechtigheid. Laatstgenoemde verwees in een bericht op Instagram naar de toespraak van zijn vader. "Ik blijf mijn vertrouwen stellen in de Jordaniërs, in hun bewustzijn in tijden van onzekerheid, hun wijsheid wanneer de emoties hoog oplopen, en hun toewijding en inzet wanneer tegenslag toeslaat."

De schietpartij vond plaats tijdens een begrafenis eind oktober. Negen mensen overleefden de aanslag op de Grieks-orthodoxe kerk niet. Daarnaast vielen er tientallen gewonden.