Pamela Anderson kreeg na haar diagnose met hepatitis C in de jaren negentig van haar arts te horen dat ze waarschijnlijk nog ongeveer tien jaar te leven had. Dat vertelde de 59-jarige actrice tijdens het amfAR Gala in Venetië, waar ze werd onderscheiden met de Award of Courage.

"Het was een doodvonnis", zei Anderson in haar toespraak over de diagnose. "Dat is wat mijn arts me vertelde, dat ik waarschijnlijk nog ongeveer tien jaar te leven had." Vooral de gedachte aan haar toen nog jonge kinderen maakte haar bang. "Het was niet de angst voor de dood, maar de angst voor wat er met mijn jonge kinderen zou gebeuren." Hepatitis C is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis C-virus (HCV). Deze ontsteking kan acuut zijn of chronisch.

Ongeveer tien jaar later kwam er volgens Anderson een behandeling beschikbaar. Ze kreeg daar al in een vroeg stadium toegang toe, maar moest die zelf betalen omdat de behandeling nog niet door haar verzekering werd vergoed. "Het kostte alles wat ik op mijn bankrekening had." Ze voelde zich naar eigen zeggen schuldig dat anderen niet dezelfde toegang hadden.

Anderson zegt inmiddels vrij te zijn van hepatitis C, maar de diagnose heeft haar naar eigen zeggen nooit helemaal losgelaten. "Ik denk niet dat ik ooit volledig ben hersteld van dat nieuws." Tijdens het gala riep ze mensen op zich te laten testen en sprak ze over het belang van het verminderen van het stigma rond de infectie.