BERLIJN (ANP) - De Oost-Duitse economie loopt decennia na de Duitse eenwording nog steeds achter op die van het westen van het land. Het gat lijkt de afgelopen jaren nauwelijks kleiner te worden, stelt het vooraanstaande Duitse onderzoeksinstituut IW.

Op zaterdag, de Dag van de Duitse Eenheid, werd herdacht dat Oost- en West-Duitsland 36 jaar geleden, in 1990, werden herenigd. Economisch zijn er nog altijd grote verschillen.

De vijf oostelijke Duitse deelstaten kwamen in 2025 uit op zo'n 79 procent van het economische niveau van West-Duitsland, heeft IW becijferd. In de analyse zijn de economische productie per hoofd van de bevolking en de productiviteit meegenomen, maar ook investeringen, onderzoek en ontwikkeling, werkgelegenheid, werkloosheid en zelfstandig ondernemerschap.

Stilstand

Sinds 1991, toen het oosten op 51 procent van het niveau van het westen zat, heeft het oosten wel flinke vooruitgang geboekt. Maar de afgelopen vijf jaar is de gelijktrekking grotendeels tot stilstand gekomen. Sinds 2020 schommelt het cijfer tussen 78 en 79 procent.

De onderzoekers zien vooral grote tekortkomingen bij onderzoek en ontwikkeling. Universiteiten en publieke onderzoeksinstituten in het oosten doen het relatief goed, maar in het bedrijfsleven ontbreekt het daar aan onderzoekers, mede doordat er weinig grote bedrijven zijn. Daarbij stagneren de investeringen.

Demografische ontwikkelingen kunnen de inhaalslag volgens de onderzoekers verder bemoeilijken. Zonder immigratie zal de bevolking van Oost-Duitsland tot 2045 met meer dan een vijfde krimpen, verwacht het in Keulen gevestigde IW. Daardoor is de regio extra afhankelijk van geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland, iets wat gezien de recente steun voor radicaalrechts bij deelstaatverkiezingen weleens lastig kan worden.