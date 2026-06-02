AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een stevige winst gesloten. Onder de hoofdfondsen was Prosus de grootste winnaar. Ook de chipbedrijven ASML (plus 4,9 procent), Besi (plus 2,9 procent) en ASMI (plus 2,4 procent) eindigden hoger.

Techinvesteerder Prosus kreeg er 9,4 procent bij. Het bedrijf is grootaandeelhouder van techbedrijf Tencent in Hongkong. Tencent werd ruim een tiende meer waard op de beurs in Hongkong, na berichten dat het techbedrijf een geïntegreerde AI-assistent wil introduceren binnen zijn populaire WeChat-app.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,3 procent hoger op 1.049,06 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1.089,20 punten. Verder in Europa was de stemming op de beursvloeren ook positief. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.