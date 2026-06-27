Ook ChatGPT-maker beperkt toegang tot nieuwe AI op vraag van VS

SAN FRANCISCO (ANP) - ChatGPT-maker OpenAI heeft vrijdag een voorlopige versie van zijn nieuwe AI-model GPT-5.6 alleen in de Verenigde Staten beschikbaar gemaakt voor een beperkte groep partijen. Volgens het bedrijf gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse overheid vanwege zorgen over de nationale veiligheid.

OpenAI meldt dat de geselecteerde partners vooraf met de overheid zijn gedeeld. Ook medewerkers van die organisaties buiten de Verenigde Staten krijgen toegang tot de modellen.

De beperkte uitrol volgt twee weken nadat het Witte Huis AI-bedrijf Anthropic had opgedragen de toegang tot zijn meest geavanceerde AI-model voor alle buitenlandse gebruikers af te sluiten, ook binnen de VS. Daarop schakelde het bedrijf de modellen voor al zijn klanten uit, omdat naleving garanderen in de praktijk moeilijk was.

Aanleiding voor de ingrepen zijn zorgen over de steeds grotere mogelijkheden van de nieuwste AI-modellen. Volgens deskundigen kunnen die onder meer kwetsbaarheden in software opsporen die door hackers kunnen worden misbruikt.