PSV'er Perišić vertrouwt op goede reeks tegen Afrikaanse landen

PHILADELPHIA (ANP) - Ivan Perišić heeft goede hoop dat Kroatië zich zaterdag op het wereldkampioenschap voetbal voor de zestiende finales plaatst. De 37-jarige aanvaller vertrouwt in de laatste groepswedstrijd tegen Ghana op de goede reeks tegen Afrikaanse landen.

Kroatië behaalde sinds 2014 drie overwinningen en één gelijkspel tegen Afrikaanse tegenstanders op het WK, waaronder de zege op Marokko waarmee in 2022 de derde plaats in Qatar werd veiliggesteld.

"Daar hebben we het over gehad", zei Perišić tijdens een persconferentie. "We hebben de afgelopen tien jaar tegen veel Afrikaanse teams gespeeld en de resultaten waren stuk voor stuk positief. Ik geloof dus dat het dit keer niet anders zal zijn en dat we een heel goede wedstrijd gaan spelen, net zoals we dat tegen de andere teams deden."

Engeland en Ghana gaan de laatste speelronde in Groep L in met 4 punten, terwijl Kroatië er 3 heeft en Panama al is uitgeschakeld. De eerste twee landen plaatsen zich sowieso voor de knock-outfase.