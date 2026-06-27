Argentijnse bondscoach spaart WK-topscorer Messi tegen Jordanië

DALLAS (ANP) - Bondscoach Lionel Scaloni van Argentinië geeft Lionel Messi rust. De ster van de regerend wereldkampioen verschijnt zaterdag niet aan de aftrap voor het laatste groepsduel met Jordanië in Dallas.

De 39-jarige Messi maakte vijf doelpunten in de eerste duels van Argentinië op het WK tegen Algerije (3-0) en Oostenrijk (2-0). Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé en Erling Haaland hebben tot dusver vier keer gescoord op de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Scaloni is van plan om meerdere spelers rust te geven. "Al mijn spelers verdienen het om een keer te spelen", zei hij op een persconferentie.

Argentinië is al zeker van de winst van Groep J en een plek in de zestiende finale.