Hugo de Jonge gaat het album met koninklijke foto's en kaarten uit een kringloopwinkel in Oostburg woensdag naar Den Haag brengen. De commissaris van de koning in Zeeland levert het fotoalbum af bij de Koninklijke Verzamelingen op het terrein van Paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander is niet aanwezig bij de overhandiging.

De Jonge haalt het boek diezelfde ochtend op bij de kringloopwinkel van het Leger des Heils in Oostburg. Het fotoalbum kwam onder de aandacht door een reportage van Omroep Zeeland, waarin vrijwilliger Gerry Fieret vertelde het boek graag aan koning Willem-Alexander te willen schenken. Het boek met bijzondere inhoud, waaronder een foto van prinses Juliana in Zeeuwse klederdracht en een ansichtkaart uit 1906, werd binnengebracht door een vrouw uit België. Waarom ze van het boek af wilde, is niet bekend.

Volgens de woordvoerder van De Jonge wordt het fotoalbum bij de Koninklijke Verzamelingen "nader onderzocht en wordt bekeken of het in aanmerking komt voor opname in de collectie".