DEN HAAG (ANP) - In het eerste kwartaal van dit jaar zijn ruim 19 procent minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kadaster en Eurostat. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde daarmee voor het derde kwartaal op rij. In totaal gingen meer dan 5100 nieuwbouwwoningen van de hand

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is er nog altijd veel vraag naar koopwoningen, maar kan het lagere aantal afgegeven bouwvergunningen een verklaring zijn voor de daling van de nieuwbouwverkopen.

Er zijn wel meer bestaande koopwoningen verkocht. In de eerste drie maanden van 2026 wisselden bijna 56.000 woningen van eigenaar. Dat is bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. In totaal werden ruim 61.000 huizen verkocht, met een gezamenlijke verkoopwaarde van ruim 30 miljard euro.

De prijzen van koopwoningen stijgen al jaren, zowel voor nieuwbouw als bestaande koopwoningen. Gemiddeld stegen die in het eerste kwartaal met zo'n 5 procent. Ook in andere Europese landen kosten woningen meer. Portugal zag met bijna 18 procent de grootste prijsstijging, terwijl Finland het enige EU-land was met dalende huizenprijzen.