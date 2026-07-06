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Mexicaanse bondscoach Aguirre stapt op na uitschakeling op WK

06 jul , 7:07Voetbal
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MEXICO-STAD (ANP) - De Mexicaanse bondscoach Javier Aguirre stapt op. Dat heeft hij na de uitschakeling van het gastland op het WK voetbal bekendgemaakt. Mexico verloor in de achtste finales met 3-2 van Engeland. Oud-voetballer Rafael Márquez wordt zoals gepland de nieuwe bondscoach van Mexico.
Márquez, die ooit furore maakte als speler van FC Barcelona, behoorde tijdens het WK tot de technische staf van Mexico. "Ik heb hem gezegd dat hij altijd op mij kan rekenen", aldus de 67-jarige Aguirre. "Ik neem afscheid van het voetbal. Afscheid van het Aztekenstadion", zei Aguirre. "Ik vertrek met trots."
Aguirre besluit zijn derde termijn als bondscoach. Die begon de oud-international in de zomer van 2024.
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