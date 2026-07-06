MEXICO-STAD (ANP) - Engeland heeft in de nacht van zondag op maandag een einde gemaakt aan de Mexicaanse hoop op een wereldtitel. Het elftal van Thomas Tuchel versloeg het gastland in het Mexico City Stadium met 3-2. Jude Bellingham en Harry Kane scoorden voor de Engelsen, die vanaf de 54e minuut in de tweede helft met tien man speelden. Engeland speelt in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Noorwegen.

'El Tri' verloor tegen Engeland voor het eerst een wedstrijd in het Mexico City Stadium sinds september 2013. Met Mexico verdween, na de eerdere uitschakeling van Canada, het tweede gastland uit het toernooi.

Het Mexico City Stadium was uren voor de wedstrijd al gevuld met de fanatieke groen gekleurde aanhang van het thuisland. De wedstrijd moest een uur worden uitgesteld wegens regen- en onweersbuien in de buurt van het stadion waar in 1970 en in 1986 een WK-finale werd gespeeld. Dit keer was de achtste finale tussen Mexico en Engeland er de vijfde en laatste wedstrijd op een WK. De rest van het toernooi vindt plaats in Canada en de VS.