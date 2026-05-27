Oprichter Apple-keten Amac doet stap terug

UTRECHT (ANP) - Oprichter Ed Bindels van Apple-keten Amac doet een stap terug. Hij is niet langer topman van de Nederlandse verkoper van Apple-producten, maar gaat bij het bedrijf verder als voorzitter van de raad van commissarissen. Volgens Amac was de topfunctie voor Bindels niet meer te combineren met zijn werkzaamheden bij de door hem opgezette horecagelegenheid Liemès en het recent geopende Apple Museum.

Bindels richtte Amac in 2005 op. Het bedrijf groeide uit tot een keten van 47 winkels in Nederland. "De afgelopen twee jaar heb ik mij voornamelijk gefocust op het Apple Museum", stelt Bindels. "Dat is in april succesvol geopend en dat momentum willen we vasthouden. Daarnaast is Liemès onlangs uitgebreid met twee nieuwe eventruimtes en daar gaat ook veel tijd en energie in zitten."

De dagelijkse leiding bij Amac is nu in handen van Roelof de Rijk, die sinds 2013 bij de keten werkt. Hij werd vorig jaar al aangesteld als zogenoemde managing director. Bindels en De Rijk zijn samen eigenaar van de keten.