Assistent Matthew Perry veroordeeld tot ruim drie jaar cel

De persoonlijke assistent van de in 2023 overleden Matthew Perry is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en vijf maanden. Ook moet hij een boete van 10.000 dollar betalen, melden Amerikaanse media.

De 60-jarige Kenneth Iwamasa was degene die Perry injecteerde met de drug ketamine. Hij bekende in augustus 2024. De rechter wees bij het uitspreken van het vonnis in een rechtszaal in Los Angeles op het feit dat Iwamasa wist van Perry's jarenlange strijd tegen verslavingen en dat hij bewijs had achtergehouden.

Iwamasa richtte zich tijdens de zitting tot de familie van de acteur en vertelde dat hij "voor altijd" spijt zal hebben. "Ik zal dit meenemen tot in mijn graf", zei hij. "Ik hoop dat ik een waarschuwend voorbeeld zal zijn voor iemand die in mijn positie verkeert, om betere keuzes te maken."

Met de uitspraak komt een einde aan een jarenlange juridische strijd rond de dood van de acteur. In totaal zijn vijf mensen veroordeeld. De hoogste straf was voor de ketamineleverancier. Zij kreeg vorige maand een celstraf van vijftien jaar.

Perry werd in 2023 dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Volgens onderzoek overleed hij aan "de acute gevolgen van ketamine". De acteur was vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de sitcom Friends.