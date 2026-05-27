Talpa bevestigt komst nieuwe Net5-talkshow nog niet

Talpa wil de komst van een nieuwe talkshow op Net5 met Iris Enthoven en Wiesje Hillen als presentatrices nog niet bevestigen. "Wij doen pas mededelingen over programma's als alles definitief is en gepland. En zover zijn we nog niet", laat een woordvoerder aan het ANP weten na berichtgeving hierover van RTL Boulevard.

Boulevard meldde woensdag in de uitzending dat de komst van het programma al rond zou zijn. Volgens Luuk Ikink wordt het programma "een alternatief" voor het geannuleerde programma De Juice van Yvonne Coldeweijer. In de talkshow gaan Enthoven en Hillen naar verluidt dingen bespreken die viral gaan.

De Juice had een dagelijkse talkshow moeten worden waarin "het belangrijkste entertainmentnieuws van de dag" wordt besproken. Aanvankelijk zou het programma vanaf januari op televisie te zien zijn, maar het werd meerdere malen uitgesteld. Coldeweijer stapte uiteindelijk zelf uit het project.