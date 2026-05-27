De Roon in ogen van Koeman enige juiste vervanger voor Schouten

ZEIST (ANP) - Marten de Roon is in de ogen van Ronald Koeman de beste vervanger voor Jerdy Schouten in de WK-selectie van Oranje. De PSV'er liep begin april een zware blessure op en staat maanden aan de kant.

"Ik zie De Roon op het middenveld als een slot op de deur. De manier waarop hij die positie invult, kunnen de andere beschikbare middenvelders zoals Luciano Valente en Kees Smit niet", legde Koeman zijn keuze uit.

De 35-jarige De Roon kwam in maart 2024 voor het laatst voor Oranje uit en miste drie maanden later het EK door een blessure. Koeman selecteerde na dat toernooi in Duitsland door en De Roon kwam niet meer in zijn plannen voor.

"De Roon is een karaktergozer, dat kunnen we in de groep goed gebruiken", vervolgde Koeman. "En een lolbroek? Ja, ook een lolbroek. Maar als ik daarnaar ga kijken, kan ik nog heel veel anderen meenemen. Dan wordt het zelfs nog veel leuker. Maar binnen de lijnen heb je daar niets aan."