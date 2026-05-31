AMSTERDAM (ANP) - De Belgische identificatieapp itsme is vanaf maandag breed te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. Mensen die zich ergens willen identificeren met iDIN kunnen dit voortaan ook doen met itsme. Daarvoor moeten ze kiezen voor een speciale optie in het iDIN-menu.

In december werd al bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen kwam. De overgang naar itsme vindt geleidelijk plaats. De honderden organisaties die bij iDIN zijn aangesloten, waaronder ASR, PostNL, BKR en PSV, bieden vanaf nu ook itsme aan. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst.

Identificeren met iDIN gaat via je bank. Itsme werkt iets anders. Gebruikers kunnen een app downloaden. Daaraan koppelen ze eenmalig hun identiteit met hun paspoort of ID-kaart en een selfie. In het vervolg kunnen ze zich bij aangesloten organisaties identificeren door de app te openen, te controleren welk bedrijf om welke gegevens vraagt en acties goed te keuren met een persoonlijke code, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Volgens Aniek Berendsen, directeur Fraude bij ING in Nederland, gaat de verandering niet ten koste van de veiligheid. Ze spreekt juist van een "volgende stap" en benadrukt dat itsme een oplossing is "die aansluit op Europese regelgeving én inspeelt op de groeiende behoefte aan innovatie en gebruiksgemak". In België maken al miljoenen mensen gebruik van itsme, dat in totaal inzetbaar is in 32 Europese landen.