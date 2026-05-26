Parlement Oekraïne stemt niet in met belangrijke belastingingreep

KYIV (ANP/RTR) - Een belangrijke belastingmaatregel in Oekraïne heeft niet de benodigde steun in het parlement behaald. Er was geen meerderheid voor een wetsvoorstel dat moest regelen dat pakketjes uit het buitenland ook worden belast met btw. De invoering van de belasting was een van de voorwaarden die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelde voor de miljardenfinanciering voor het door oorlog geteisterde land.

Nu zijn pakketjes uit het buitenland tot een waarde van 150 euro vrijgesteld van btw. Het afschaffen van die uitzondering zou jaarlijks 10 miljard hryvnia, omgerekend 194 miljoen euro, opleveren. Maar de extra belasting ligt gevoelig. Sommige Oekraïense parlementsleden zijn bang dat die het dagelijks leven duurder maakt, terwijl de bevolking al vier jaar met de gevolgen van oorlog kampt. Voorstanders zeggen dat de maatregel Oekraïense bedrijven kan helpen.

Het IMF keurde eerder dit jaar een nieuw financieringspakket van 8,1 miljard euro voor Oekraïne goed. Het fonds eist wel dat het Oost-Europese land werk maakt van het verhogen van de eigen belastingbaten. De EU stelt ook als voorwaarde dat Oekraïne op schema ligt met die hervormingen voor uitbetalingen van haar lening van 90 miljard euro.

Afvaardiging

Een afvaardiging van het IMF bezoekt Kyiv deze week voor een evaluatie van zijn nieuwe lening voor Oekraïne. Het is nog onduidelijk of het parlement deze week opnieuw zal praten over de btw voor buitenlandse pakketjes.

Doordat de oorlog tegen Rusland veel geld opslokt, kijkt Oekraïne tegen een enorm begrotingstekort aan. Het land bekostigt daarom veel sociale uitgaven met buitenlands geld. Het IMF wil dat Oekraïne daar nu ook zelf meer geld voor ophaalt, maar hervormingen daarvoor lopen moeizaam.