Aanvoerster Janssen keert terug bij Oranjevrouwen

ZEIST (ANP) - Oranje-aanvoerster Dominique Janssen keert terug in de selectie van bondscoach Arjan Veurink voor de WK-kwalificatieduels met Ierland en Polen van komende maand. Naast Janssen keren ook Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen, Kerstin Casparij en Caitlin Dijkstra terug van blessures, meldt de KNVB. Vivianne Miedema ontbreekt nog "vanwege een combinatie van factoren", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.

Vorige maand ontbrak het vijftal tijdens het belangrijke tweeluik tegen Frankrijk. Van Domselaar, die de duels met Frankrijk ook miste, ontbreekt in juni door een geplande operatie. Renee van Asten en Liz Rijsbergen maakten tegen de Fransen hun debuut en zijn opnieuw opgeroepen.

Behalve Miedema en Van Domselaar kan Veurink ook geen beroep doen op Chasity Grant, Lotte Keukelaar, Jill Roord en Lieske Carleer. Zij zijn niet volledig fit, meldt de KNVB.

Kwalificatiewedstrijd

De voetbalsters spelen op 5 juni om 20.30 uur (Nederlandse tijd) in Cork tegen Ierland. Oranje speelt op 9 juni om 21.00 uur in Almelo de laatste kwalificatiewedstrijd in de groep tegen Polen.

Oranje won de eerste wedstrijd tegen Frankrijk (2-1) en speelde het tweede duel gelijk (1-1), waardoor het met 8 punten aan kop gaat in de kwalificatiepoule. Frankrijk is met 7 punten de nummer 2, gevolgd door Ierland (7 punten) en Polen (1 punt). De winnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK. De nummers twee tot en met vier spelen in het najaar play-offs.