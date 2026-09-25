Pentagon mag Anthropic van hof uitsluiten van opdrachten

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie mag AI-bedrijf Anthropic uitsluiten van opdrachten omdat de techonderneming een nationaal veiligheidsrisico zou vormen. Dat heeft een hof van beroep in Washington D.C. geoordeeld in een rechtszaak over het conflict tussen Anthropic en de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth.

Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als risico, omdat het techbedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Hegseth wilde zonder beperkingen AI-technologie kunnen gebruiken en merkte Anthropic aan als gevaar voor de toeleveringsketen.

Anthropic zegt door die status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Maar volgens het hof van beroep heeft het Pentagon genoeg reden om het AI-bedrijf als risico aan te merken.

Eerder kreeg de Amerikaanse regering in een soortgelijke rechtszaak in Californië tegen Anthropic juist ongelijk. De rechter oordeelde dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor het AI-bedrijf onterecht was.