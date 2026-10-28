Liam Neeson heeft 'gewoon niks met auto's'

Liam Neeson heeft het zelf niet zo met auto's. Zo rijdt hij op de snelweg niet harder dan 58 mijl per uur (93 kilometer per uur). "Ik weet niks van auto's. Ik heb er geen enkele interesse in", geeft hij toe aan People.

Voor zijn nieuwe thriller The Mongoose neemt Neeson weer zelf plaats achter het stuur. De actiescènes waarbij hij op hoge snelheid door het land scheurt, liet de acteur over aan een stuntteam. "Ik heb er een paar zelf gedaan, maar dat was eigenlijk een beetje valsspelen. Zeker niet op snelheid. Zoals gezegd: ik ben geen automan. Ik voel me er niet prettig bij", bekent hij.

De film is geregisseerd door de vaste stuntdubbel van Neeson, Mark Vanselow. "Het is ons dertigste project samen. Hij heeft in veel films mijn vechtchoreografie gedaan, was mijn stand-in en stuntdubbel. Ik vertrouwde Mark volledig bij al die rijscènes", vertelt Neeson. In sommige scènes moest Neeson acteren in een rijdende auto die door een stuntchauffeur vanaf het dak werd bestuurd.

'Beangstigend'

Vanselow vertelt daarover: "Stel je voor dat je over een snelweg rijdt, tussen andere auto's door slingert en je totaal geen controle hebt over de auto waar je in zit. Dat moet Liam vaak doen terwijl hij acteert, met een camera vlak voor zijn gezicht", zegt de regisseur. "Dat is beangstigend, want je denkt: 'Ik hoop dat de auto hier stopt'. Uiteindelijk gebeurt dat ook, maar je weet het pas zeker als hij stilstaat."

In The Mongoose speelt Neeson een oorlogsveteraan die ten onrechte wordt beschuldigd van moord. Hij vlucht vervolgens met hoge snelheid en er volgt een grootschalige achtervolging die live op televisie wordt uitgezonden. De film draait vanaf 30 oktober in de Amerikaanse bioscopen. Het is nog niet bekend wanneer de film ook in Nederland is te zien.