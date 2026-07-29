Sam Smith bevestigt verloving met Christian Cowan

Sam Smith is verloofd met modeontwerper Christian Cowan. Dat heeft de 34-jarige Britse zanger bevestigd in een interview met The New York Times. Eerder dit jaar gingen al geruchten rond dat de twee mogelijk verloofd waren.

In het interview vertelt Smith dat diens aankomende vijfde studioalbum Hazel Eyes is vernoemd naar de oogkleur van diens verloofde. Volgens de zanger is het zijn eerste album dat gaat over liefde die wederzijds is en hij noemt het een ode aan hun relatie. De plaat verschijnt op 21 augustus.

Smith en de 32-jarige Cowan hebben sinds ongeveer drie jaar een relatie. Ze werden eind 2022 voor het eerst samen in het openbaar gezien. In 2024 maakten ze op de rode loper van het Met Gala in New York officieel hun debuut als koppel.