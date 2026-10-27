Koning Felipe reikt Nationale Onderzoeksprijzen 2026 uit

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag de Nationale Onderzoeksprijzen uitgereikt in Vitoria-Gasteiz. Tijdens de ceremonie in de Baskische stad werden ook jonge onderzoekers onderscheiden, zo deelt het Spaanse hof op sociale media.

De prijzen gelden als de belangrijkste Spaanse onderscheidingen voor wetenschappelijk onderzoek. Tien wetenschappers werden geëerd voor hun jarenlange werk en hun bijdragen aan de wetenschap op internationaal niveau. Daarnaast kregen tien jonge onderzoekers met een veelbelovende loopbaan een prijs.

De ceremonie begon met een traditionele Baskische dans. Na de uitreiking ging Felipe met de winnaars op de foto en sprak hij met de aanwezigen.