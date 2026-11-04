NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn woensdag positief begonnen na de ruime verkiezingszege van de Democraten bij de midterms. Eerder op de dag leken de Amerikaanse beurzen nog flink lager te gaan openen door de vrees dat de Democraten strengere regels voor AI en datacenters zullen invoeren. Beleggers lijken echter opgelucht dat de congresverkiezingen nu achter de rug zijn.

Ook sloeg president Donald Trump in een reeks interviews een verzoenende toon aan. Hij zei bereid te zijn de nederlaag van zijn Republikeinse partij te accepteren en op veel vlakken met de Democraten te zullen samenwerken. De zorgen over een lange periode van politieke onrust in de Verenigde Staten namen daardoor af.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 2,1 procent hoger op 52.878 punten. De brede S&P 500-index steeg 1,1 procent tot 7655 punten en techgraadmeter Nasdaq klom ook 1,1 procent tot 25.622 punten.

De Democraten namen de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat over van de Republikeinen. Onvrede over de kosten van levensonderhoud en de oorlog in Iran leidde tot een harde afstraffing van het beleid van president Donald Trump en zijn partij.

De elektrische autofabrikant Tesla en AI- en ruimtevaartbedrijf SpaceX, die worden geleid door Elon Musk, verloren allebei zo'n 5 procent. De verkiezingsuitslag zou grote gevolgen kunnen hebben voor de bedrijven van de techmiljardair, een belangrijke donor van de Republikeinen. In de aanloop naar de midterms schonk Musk bijna 450 miljoen dollar aan de Republikeinse partijkas en riep hij zijn 240 miljoen volgers op het platform X op om niet op de Democraten te stemmen.

De overwinning van de Democraten in de staat Texas, waar Tesla en SpaceX zijn gevestigd, is een extra klap voor Musk. De Democraat Gina Hinojosa won de verkiezingen voor gouverneur van Texas, nadat ze campagne had gevoerd voor strengere beperkingen op de ontwikkeling van datacenters. Datacenterbedrijven als CoreWeave en Oracle verloren bijna 6 en 0,3 procent.

CVS Health ging ruim 12 procent onderuit. De zorgverzekeraar is van plan om het concern in de eerste helft van 2028 op te splitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven, waarbij de apotheken en de verzekeringsactiviteiten worden gescheiden. Taxidienst Uber won 3 procent na publicatie van de resultaten. Fastfoodketen McDonald's, die ook met cijfers kwam, ging ruim 4 procent omhoog.