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Zverev verliest in Parijs als nummer 1 van Musetti

04 nov , 16:17Sport
anp041126124 1
ANP
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PARIJS (ANP) - Alexander Zverev zal als de nieuwe nummer 1 van de wereld het masterstoernooi van Parijs niet winnen. De Duitse tennisser verloor in de zestiende finale in twee sets van de Italiaan Lorenzo Musetti: 7-6 (5) 6-2.
Zverev is sinds maandag opnieuw de nummer 1 van de wereld. Door de halve finale in Wenen te halen wist hij voldoende punten te verzamelen om de koppositie te veroveren. De Italiaan Jannik Sinner is de nummer 2. Hij is geblesseerd. De Spanjaard Carlos Alcaraz staat op de derde plaats van de wereldranglijst.
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