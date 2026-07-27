Ryan Reynolds: fans hebben Deadpool van de grond gekregen

De Canadese acteur Ryan Reynolds heeft zijn waardering geuit voor de fans van de Deadpoolfilms. Volgens de acteur hebben de fans geholpen om Deadpool "van de grond" te krijgen, deelt hij in een bericht op X. Daarnaast deelt hij een video van het evenement San Diego Comic-Con.

Tijdens het evenement doen veel fans traditiegetrouw aan cosplay, waarbij ze zich verkleden als een personage uit een game, film, serie of strip. In de video is te zien dat Reynolds in een Deadpool-kostuum onopgemerkt door de menigte loopt. Tijdens een presentatie wijst collega-acteur Robert Downey Jr. naar Reynolds in het publiek, waarop de aanwezigen juichend reageren.

"Dit lijkt me een erg dure manier om een film aan te kondigen", grapt Reynolds tijdens het Q&A-gedeelte. "Wanneer beginnen de opnames?" De aanwezigheid van de acteur lijkt te bevestigen dat Deadpool voorkomt in de aankomende film Avengers: Doomsday.

In totaal zijn drie films gemaakt met Deadpool als hoofdpersonage. De laatste, Deadpool & Wolverine, kwam uit in 2024.