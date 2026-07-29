Proef met laadplekken waar ook brandstofauto's mogen parkeren

AMSTERDAM (ANP) - Energiebedrijf Vattenfall gaat een proef doen in Noord-Brabant en Limburg waarbij openbare laadplekken niet langer uitsluitend zijn bestemd voor elektrische auto's. Op geselecteerde locaties mogen ook automobilisten met een diesel- of benzineauto parkeren, zonder risico op een boete.

Met de pilot wordt onderzocht of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen om een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's te reserveren. Ook wordt bekeken hoe automobilisten omgaan met laadplekken die ook gebruikt mogen worden door auto's die niet laden.

Aanleiding voor de pilot is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. "Elektrische auto's hebben laadplekken nodig, terwijl veel buurten tegelijkertijd kampen met parkeerdruk. Deze pilot helpt ons inzicht te krijgen in hoe gedeelde laad- en parkeerplekken in de praktijk werken en of daarmee de uitrol van laadinfrastructuur kan worden versneld", aldus Vattenfall.