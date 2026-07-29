Frederik en Mary wensen Faeröerders fijne nationale feestdag

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben de bewoners van de Faeröer een fijne nationale feestdag toegewenst. Ólavsøka wordt elk jaar op 28 en 29 juli gevierd.

"Een fijne Ólavsøka voor het hele Faeröerse volk", schrijven Frederik en Mary. "We weten hoeveel dit nationale feest betekent: hoe families en vrienden samenkomen en hoeveel mensen naar huis reizen om Ólavsøka te vieren. We wensen iedereen prachtige dagen toe, waar je het feest ook viert."

Bij het bericht deelde het koningspaar een aantal foto's van vorig jaar juni. Toen brachten zij een officieel bezoek van drie dagen aan de Faeröer.