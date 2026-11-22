DHAKA (ANP/AFP) - De wekenlange protesten en stakingen van kledingarbeiders in Bangladesh voor een hoger loon kosten de sector 428 miljoen dollar aan verloren inkomsten. Dat meldt de brancheorganisatie voor de kledingindustrie in het Zuid-Aziatische land. Sinds oktober zijn er protesten geweest die soms gewelddadig verliepen.

De kledingsector biedt werk aan ruim 4 miljoen mensen en genereert het grootste deel van de exportinkomsten van Bangladesh. Het land met 170 miljoen inwoners is na China de op een na grootste kledingexporteur ter wereld en produceert kleding voor grote internationale bedrijven als H&M, Gap, Walmart, Levi Strauss en Target.

Volgens de belangenorganisatie is door honderden kledingbedrijven melding gemaakt van productieverlies en uitstel van leveringen aan afnemers. Ook is het vertrouwen van internationale kopers in de kledingindustrie van Bangladesh geschaad, aldus de belangenvereniging. De jaarlijkse omzet van die sector is ongeveer 38 miljard dollar, waarmee het een zeer belangrijke pijler van de economie van het land is.