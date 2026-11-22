Quentin Tarantino is voor de derde keer vader geworden. De 63-jarige regisseur en zijn vrouw hebben een zoon gekregen. Dat heeft een vertegenwoordiger van de filmmaker zaterdag bevestigd aan het Amerikaanse blad People.

Tarantino en zijn 43-jarige vrouw Daniella zijn volgens een woordvoerder "dolgelukkig met de geboorte van hun derde kind". De naam van de baby is nog niet bekendgemaakt. Het stel had samen al twee kinderen: zoon Leo (6) en dochter Adriana (4).

De regisseur, bekend van films als Pulp Fiction en Inglourious Bastards, ontmoette zijn vrouw in 2009. Het paar trouwde in 2018 tijdens een intieme ceremonie in hun huis in Los Angeles.