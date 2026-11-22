GRONINGEN (ANP) - Supporters van sc Heerenveen hebben zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen wc's en wasbakken voor bezoekende fans gesloopt. De schade loopt volgens RTV Noord in de duizenden euro's.

"Het is zeer teleurstellend dat er na afloop van een sportief mooie avond voor sc Heerenveen vernielingen zijn aangericht in het uitvak", zegt algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen tegen RTV Noord. "Dit gedrag past niet bij de normen en waarden van sc Heerenveen en wij nemen hier nadrukkelijk afstand van. We hopen dat we de verantwoordelijken kunnen achterhalen, zodat de schade op hen kan worden verhaald. Het betreft onacceptabel gedrag van een of meerdere personen. Voor dergelijk gedrag is geen plaats bij sc Heerenveen en wij zullen ons blijven inzetten om dit uit te bannen."

Sc Heerenveen won de wedstrijd in Groningen met 3-1 en steeg daardoor naar de vijfde plaats in de Eredivisie.

Maandagochtend wordt duidelijk hoe groot de financiële schade precies is. FC Groningen ontvangt vrijdag Willem II.