U2 heeft tijdens de halftime-show van een Americanfootballwedstrijd een eerbetoon gebracht aan Dolly Parton. De Ierse band speelde woensdagavond in het SoFi Stadium in Los Angeles het nummer Torn, dat Bono enkele maanden voor het overlijden van de countryzangeres met haar opnam. Dat meldt onder meer Rolling Stone.

Terwijl de stem van de zangeres door het stadion galmde, werden op grote doeken rond het podium beelden van Parton getoond. Het optreden vond plaats tijdens de Thanksgiving Eve-wedstrijd tussen de Green Bay Packers en de Los Angeles Rams. Op het podium werd U2 vergezeld door de Womack Sisters. De tien minuten durende show werd live uitgezonden via Netflix.

Het nummer is de laatste opname die Parton voor haar overlijden maakte en staat op U2's recent uitgebrachte album Carnaval de Luz. Eerder vertelde U2-frontman Bono aan Rolling Stone dat de zangeres tijdens haar ziekte uit bed kwam om het nummer in te zingen. "En dat hoor je. Ik kan er nu niet eens meer naar luisteren", liet hij weten.