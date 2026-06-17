Ramen open, muggen buiten: zo kom je deze zomer fris de nacht door

De eerste warme avonden zijn er weer. Heerlijk, totdat je het raam openzet om af te koelen en de halve buurt aan muggen mee naar binnen vliegt. Of die ene mug die precies begint te zoemen zodra je ligt. Je huis koel houden zonder dat het een insectenhotel wordt is goed te doen, met een paar simpele gewoontes en de juiste hulpmiddelen. We zetten op een rij wat echt werkt.

Lucht je huis op het juiste moment

Veel mensen zetten overdag alles open, maar zo haal je juist de warmte naar binnen. Slimmer is het om laat op de avond en vroeg in de ochtend te luchten, als de buitenlucht koeler is dan binnen. Zet dan ramen aan twee kanten van je huis open, zodat de warme lucht er aan de andere kant weer uit trekt. Houd overdag de gordijnen of jaloezieën aan de zonkant juist dicht. Het scheelt een paar graden, en de airco hoeft niet de hele dag te draaien.

Houd insecten buiten zonder je huis dicht te gooien

Het nadeel van luchten is dat open ramen ook muggen, vliegen en wespen binnenlaten. Een hor lost dat op en je levert niets in op frisse lucht. De prettigste variant van dit moment is de plissé hor, een geplooid doek dat je als een harmonica opzij schuift en dat amper opvalt als je hem niet gebruikt. Ze bestaan voor gewone ramen, maar net zo goed voor deuren, schuifpuien en dakramen.

Onze tip: laat je horren op maat maken in plaats van een standaardexemplaar uit de bouwmarkt te halen. Een hor op maat sluit precies aan op je kozijn, zit strakker en gaat langer mee. Je kiest zelf het type en de kleur, geeft je maten door en krijgt iets dat meteen past.

Vergeet het dakraam en de schuifpui niet

De meeste muggen komen binnen via plekken waar je niet op let. Een gekanteld dakraam in de slaapkamer is zo’n klassieker, net als de schuifpui die de hele avond openstaat omdat je in en uit de tuin loopt. Ook daarvoor bestaan passende horren, met een doek dat meebeweegt of opzijschuift. Juist de slaapkamer is het checken waard, want daar merk je één mug ’s nachts het hardst.

De kleine dingen die muggen weghouden

Naast een hor helpt het om muggen niet uit te nodigen. Laat geen laagje water staan in gieters, emmers of de schotels onder je planten, want daar leggen ze hun eitjes. Een ventilator in de slaapkamer doet trouwens meer dan je zou denken. Muggen zijn slechte vliegers en blijven uit de luchtstroom weg. En zet ’s avonds niet alle lampen naast een open raam aan, want het licht trekt ze aan.

Een koele, rustige zomer

Met een beetje plannen hoef je deze zomer niet te kiezen tussen frisse lucht en een goede nachtrust. Lucht op de koele uren, houd de zon overdag buiten en geef de openingen waar je echt last van hebt een nette hor. Dan kunnen de ramen open en blijf jij gewoon liggen.