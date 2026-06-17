Christina Curry ziet Patricia Paay niet als oppasoma

Patricia Paay is geestelijk nog fit, maar lichamelijk niet meer. Dat zegt haar dochter Christina Curry in een interview met LINDA. De opmerking volgt op de vraag of de aanstaande moeder een rol als oppasoma ziet weggelegd voor Paay. "Ik kan mijn dochter straks niet bij haar laten logeren", zegt de mediapersoonlijkheid.

Volgens Curry is haar moeder wel heel belangstellend en kijkt zij erg uit naar de geboorte van haar kleinkind. "Het voelt voor haar alsof ze zelf weer een baby krijgt, dat was de mooiste tijd van haar leven."

Paay werd in het verleden geopereerd aan haar heup en kreeg ook te maken met een bacteriële infectie. Later viel ze, waarbij ze haar heup verbrijzelde en opnieuw geopereerd moest worden. Volgens Curry gaat het nu redelijk met de 77-jarige Paay, "al zal ze nooit meer echt goed kunnen lopen". "Ondanks haar leeftijd was ze nog heel actief - dat dat nu niet meer kan, vind ik heel erg voor haar."

De 35-jarige Curry is later dit jaar met haar partner Kevin te zien in een realityserie, waarin ze gevolgd wordt in aanloop naar haar bevalling.