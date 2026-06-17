Noorse kroonprins Haakon annuleert weer afspraken om Mette-Marit

De Noorse kroonprins Haakon heeft nog meer afspraken afgezegd na de longtransplantatie van kroonprinses Mette-Marit. De prins zou deze week audiënties hebben met de Noorse minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van de Noorse Nationale Reserve, meldt persbureau NTB. Koning Harald doet de audiënties nu alleen.

Het Noorse paleis maakte woensdag bekend dat Mette-Marit een longtransplantatie heeft ondergaan. Daarbij werd ook bekendgemaakt dat Haakon zijn agenda zou aanpassen om bij haar te zijn. Vrijdag en dinsdag heeft Haakon ook al afspraken afgezegd. Wel is Haakon volgens de koninklijke agenda vrijdag aanwezig bij de eerstvolgende kabinetsvergadering.

Begin juni maakte het Noorse hof bekend dat de kroonprinses een transplantatie nodig had, vanwege longfibrose. Dat is een ziekte waarbij littekenweefsel in de longen zorgt voor ademhalingsproblemen. Volgens het hof ging de transplantatie goed en moet ze een aantal weken in het ziekenhuis blijven.