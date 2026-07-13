Makkelie over overlijden collega Dieperink: hartverscheurend

ZEIST (ANP) - Scheidsrechter Danny Makkelie noemt het overlijden van zijn collega Rob Dieperink "onwerkelijk en nauwelijks te bevatten". Voetbalbond KNVB bevestigde maandag dat Dieperink op 38-jarige leeftijd is overleden.

"Vanmorgen kreeg ik het hartverscheurende nieuws dat mijn vriend, collega en teamgenoot Rob Dieperink plotseling is overleden", schreef Makkelie maandag op LinkedIn. "Dan staat de wereld volledig stil. Niets anders lijkt nog belangrijk. Nog maar kort geleden spraken we elkaar tijdens het WK, en nu is hij er niet meer."

"Verdriet, ongeloof en verslagenheid overheersen. Op zulke momenten besef je hoe relatief voetbal en eigenlijk alles in het leven is. Veel van de dingen waar we ons dagelijks druk om maken, vallen ineens volledig in het niet", aldus de scheidsrechter.

Makkelie floot zelf drie wedstrijden op het WK. Maandagochtend werd bekend dat hij niet meer in actie komt tijdens de laatste vier duels van het toernooi.