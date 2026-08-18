FC Barcelona bevestigt komst middenvelder Rodri

BARCELONA (ANP) - FC Barcelona heeft de komst van Rodri bevestigd. De 30-jarige middenvelder heeft een contract van vier jaar ondertekend bij de kampioen van Spanje. Hij komt over van Manchester City.

Rodri veroverde eerder deze zomer de wereldtitel met Spanje en werd na de finale als beste speler van het toernooi verkozen. Volgens Spaanse media betaalt FC Barcelona maximaal 70 miljoen euro voor Rodri.

"Ik wil alles winnen met FC Barcelona", vertelde de middenvelder aan Spaanse journalisten. "We willen ook de Champions League."

Rodri werd vier keer kampioen met Manchester City en veroverde eenmaal de Champions League. Hij verliet Atlético Madrid zeven jaar geleden voor de topclub uit Engeland.