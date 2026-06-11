DÜSSELDORF/BREMEN (ANP/DPA) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall gaat een samenwerkingsverband aan met het Duitse satellietbedrijf OHB om communicatiediensten te leveren aan het Duitse leger. Het satellietproject genaamd OHB Rheinmetall Space Networks moet systemen verzorgen om soldaten, voertuigen, drones en andere apparatuur van de Bundeswehr met elkaar te verbinden.

Via het systeem moet realtime-informatie worden doorgegeven op alle commandoniveaus. Ook komt er een centrum voor cyberveiligheid van OHB Rheinmetall Space Networks, dat zijn hoofdkantoor krijgt in de Noord-Duitse stad Bremen. Daar heeft OHB zijn hoofdkantoor staan. Het samenwerkingsverband moet honderden nieuwe banen opleveren.

"Met deze joint venture combineren Rheinmetall en OHB hun krachten om een hoogwaardig, soeverein en toekomstbestendig communicatiesysteem voor de Bundeswehr te leveren", aldus OHB-topman Marco Fuchs. Het project zal mede worden geleid door een voormalig officier van de Bundeswehr die ook bij Rheinmetall heeft gewerkt.