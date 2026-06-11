Van Aert sprint naar ritzege in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

VILLARS-LES-DOMBES (ANP) - Wout van Aert heeft de vijfde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, voorheen het Critérium du Dauphiné. De Belgische renner van Visma - Lease a Bike was in Villars-les-Dombes de snelste in de massasprint, voor de Fransman Hugo Hofstetter en Phil Bauhaus uit Duitsland.

"Het was vandaag zwaar, mentaal gezien", zei Van Aert na de wedstrijd in een flashinterview. De winnaar van Parijs-Roubaix was vlak voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes ten val gekomen in een training. Hij zei nog altijd pijn te hebben, maar bedankte zijn ploeggenoten die hem in een perfecte positie zetten voor de sprint. "Ik ben hier blij mee, en nu moet ik verder werken", zei de Belg met het oog op de Tour de France.

Een sprint leek onvermijdelijk in de etappe over 195,8 kilometer van Saint-Chamond naar Villars-les-Dombes, die alleen in de beginfase enkele beklimmingen kende. Een kopgroep van vijf, met daarin de Nederlander Pepijn Reinderink, werd 12 kilometer voor de eindstreep ingerekend door het peloton onder aanvoering van de sprintersploegen. Reinderink kreeg de prijs voor de strijdlust.

Drie bergetappes

Het algemeen klassement blijft onveranderd. Daarin gaat de Fransman Alex Baudin aan de leiding. Op twaalf seconden van Baudin volgen zijn landgenoot Kévin Vauquelin en de Brit Oscar Onley.

In het slotweekend van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes staan nog drie bergetappes met aankomst bergop op het programma. Daarin zal de beslissing vallen in deze traditionele voorbereidingskoers voor de Tour de France.