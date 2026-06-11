NEW YORK (ANP) - BlackRock heeft een order geplaatst om voor minstens 5 miljard dollar aan SpaceX-aandelen te kopen. Dat melden ingewijden aan The Wall Street Journal. Andere vermogensbeheerders hebben vergelijkbare grote orders ingediend, volgens de krant.

Bedrijven zoals BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, kopen vaker grote belangen bij beursgangen. Maar orders van deze omvang zijn volgens WSJ vele malen groter dan wat bij traditionele beursgangen gebruikelijk is.

De beursgang van het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk op vrijdag wordt naar verwachting de grootste ooit. SpaceX biedt meer dan 555 miljoen aandelen aan voor 135 dollar per stuk. Bij de door SpaceX aangegeven introductieprijs zou het bedrijf in totaal bijna 1,77 biljoen dollar waard zijn.

Ook vanuit individuele beleggers is er enorme belangstelling voor de stukken. Persbureau Bloomberg meldde eerder op donderdag dat het grootste deel van de particuliere beleggers mis zal grijpen bij het beursdebuut.