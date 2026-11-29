Zangeres Ruth Jacott is ziek en moet zondag haar optreden in 's-Gravenzande afzeggen. Dat meldt zij op Instagram. Jacott heeft griep, schrijft ze: "Ik baal er ontzettend van, maar gelukkig is er al een nieuwe datum gevonden, 20 december."

Zij maakt haar excuses aan "iedereen die zich op mijn komst had verheugd". Het ging om een gelegenheidsoptreden tijdens een lunchmeeting in de Westlandse kustplaats.

Jacott gaat begin 2027 weer op tournee door het land. Haar Tijd van mijn leven-tournee gaat op 15 januari van start.