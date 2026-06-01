Celine Dion geeft volgend jaar tien extra optredens in Parijs. Dat heeft de 58-jarige zangeres maandag bekendgemaakt op Instagram. De optredens vinden plaats tussen 8 en 29 mei 2027.

De nieuwe shows zijn toegevoegd aan de concertreeks "om te voldoen aan de ongekende vraag van fans", zo is te lezen op de website van de zangeres. In totaal komt het aantal geplande concerten in de La Défense Arena nu op 26 te staan.

De concertreeks in Parijs, die in september dit jaar van start gaat, markeert de terugkeer naar het podium voor de Canadese zangeres. Dion trad de afgelopen jaren vrijwel niet op, omdat ze lijdt aan het stiff-personsyndroom. Ze heeft daardoor pijnlijke spierspanningen en spasmen.