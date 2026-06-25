Spaans koningspaar betuigt medeleven na aardbevingen in Venezuela

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben hun medeleven betuigd na de aardbevingen in Venezuela. In een schriftelijke verklaring laat het Spaanse koningspaar weten mee te leven met de families van de slachtoffers.

"Wij betuigen onze volledige steun aan het Venezolaanse volk na de tragedie die is veroorzaakt door de twee aardbevingen die het land hebben getroffen. Wij willen onze solidariteit, onze genegenheid en onze kracht overbrengen aan alle gewonden en de gemeenschappen die onder deze ramp hebben geleden. Wij leven mee met het verdriet van de families van de slachtoffers."

Het Zuid-Amerikaanse land werd in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd getroffen door aardbevingen. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zijn daarbij zeker 164 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd dat het aantal doden uiteindelijk in de duizenden kan lopen.