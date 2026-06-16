Koningin Mary onthult laatste sculptuur in beeldencirkel

De Deense koningin Mary heeft dinsdag het laatste deel van het kunstwerk Dodekalitten onthuld. Aan de sculpturen op het eiland Lolland is meer dan twintig jaar gewerkt.

Onder grote belangstelling verwijderde de koningin met een ferme ruk aan een touw een grote Groenlandse vlag en onthulde ze de twaalfde en laatste steen van het kunstwerk. Mary denkt dat velen van de beelden zullen genieten, zo reageerde ze tegen TV2. "Het is indrukwekkend en sfeervol."

De granieten stenen zijn tussen de 7 en 9 meter hoog en staan in een cirkel opgesteld. De bovenste meters van de twaalf stenen zijn uitgehakt als menselijke hoofden. De gezichten zijn naar het centrum van de cirkel gericht, die een diameter van 40 meter heeft.

Het is niet de eerste keer dat de Dodekalitten koninklijk bezoek ontvangt. Koningin Margrethe wijdde tien jaar geleden al de derde sculptuur in de reeks in. Destijds deed Margrethe de onthulling door met een bijl tegen het touw te slaan.